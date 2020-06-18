Столкновения под судом над Стерненко: в одном из полицейских узнали бывшего беркутовца

18 июня, 2020, 14:21

В одном из руководителей полиции под судом, где избиралась мера пресечения по Сергею Стерненко, узнали командира 1-й роты "Беркута" во время Евромайдана Михаила Панасенко

Об этом сообщил журналист Дмитрий Реплянчук в Facebook.

Журналист отметил, что в октябре 2017 года бойцы роты Михаила избили его и задержали еще одного журналиста-коллегу во время штурма Святошинского суда.

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"Через несколько дней после того Михаил просил у меня прощения и уверял, что произошло недоразумение. Мол," пацаны были на эмоциях, не рассчитали сил ". Через несколько месяцев, в феврале 2018-го, Михаила подстрелили в задницу. Это произошло во время столкновений возле Шевченковского суда, где избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В один момент Михаил стал национальным героем. За него вписался лично Аваков, пригрозив снять охрану Нагцвардии со всех украинских судов", - добавил журналист.

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Экс-беркутовец Панасенко не прошел переаттестацию в полицию, набрав лишь 23 балла из 60 (минимальный проходной балл - 25), однако продолжил службу в полиции.

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