Стокгольмский арбитраж поддержал "Укргаздобычу" в споре с "Карпатыгаз" и Misen Interprises

18 июня, 2020, 23:06

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение об увеличении доли "Укргаздобыча" в имуществе совместной деятельности

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение (partial award) об увеличении доли "Укргаздобычи" в имуществе совместной деятельности", - говорится в сообщении.

Указанное решение арбитры вынесли 17 июня, удовлетворив исковое требование "Укргаздобычи" в Misen Enterprises и предприятия "Карпатыгаз" по перераспределению долей в имуществе совместной деятельности.

Указанным решением арбитражный суд существенно увеличил долю "Укргаздобычи" в совместной деятельности, при этом уменьшив долю компании Misen Enterprises больше, чем в два раза.

"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность Укргаздобычи, которая, в свою очередь, должна выплатить сумму компенсации Карпатыгаз и Misen Enterprises AB в соответствии с перераспределенными долями в совместной деятельности", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Укргаздобыча" Елены Кобелець .

В пресс-службе отметили, что в первом частичном решении арбитраж установил, что договор совместной деятельности был нарушен со стороны Misen Enterprises, которая не полностью внесла свою долю в совместную деятельность, и "Карпатыгаз", которое поставило предусмотренные договором измерительные станции.