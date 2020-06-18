Стокгольмский арбитраж поддержал "Укргаздобычу" в споре с "Карпатыгаз" и Misen Interprises
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".
"Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение (partial award) об увеличении доли "Укргаздобычи" в имуществе совместной деятельности", - говорится в сообщении.
Указанное решение арбитры вынесли 17 июня, удовлетворив исковое требование "Укргаздобычи" в Misen Enterprises и предприятия "Карпатыгаз" по перераспределению долей в имуществе совместной деятельности.
Указанным решением арбитражный суд существенно увеличил долю "Укргаздобычи" в совместной деятельности, при этом уменьшив долю компании Misen Enterprises больше, чем в два раза.
"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность Укргаздобычи, которая, в свою очередь, должна выплатить сумму компенсации Карпатыгаз и Misen Enterprises AB в соответствии с перераспределенными долями в совместной деятельности", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Укргаздобыча" Елены Кобелець .
В пресс-службе отметили, что в первом частичном решении арбитраж установил, что договор совместной деятельности был нарушен со стороны Misen Enterprises, которая не полностью внесла свою долю в совместную деятельность, и "Карпатыгаз", которое поставило предусмотренные договором измерительные станции.
- С 2015 года "Укргаздобыча" разорвала договоры о совместной деятельности, которые систематически нарушались их операторами. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляет ряд производств относительно нарушений норм действующего законодательства при выполнении договоров о совместной деятельности.
- Расторжение Стокгольмским арбитражем договора о совместной деятельности вернуло "Укртрансгазу" возможность полноценно пользоваться наибольшим количеством собственных скважин из всех договоров о совместной деятельности.
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