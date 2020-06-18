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Espreso.tvОбществоСтало известно имя матроса, который погиб 17 июня под Мариуполем

Стало известно имя матроса, который погиб 17 июня под Мариуполем


фото: mil.gov.ua
17 июня под Мариуполем от пули врага погиб уроженец Волыни, старший матрос и гранатометчик Илья Струк

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

"17 июня, во время вражеского обстрела в районе Операции объединенных сил от ранений погиб наш боевой собрат - матрос Струк Илья Николаевич", - говорится в сообщении.

Илья Струк - уроженец села Летничье, Владимир-Волынского района Волынской области. Старший солдат 17 июня 2020 г. получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства. Службу проходил в воинской части Мариуполя. Был гранатометчиком.

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