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Espreso.tvСпортСтало известно, когда "Карпаты" проведут первый матч после вспышки коронавируса в команде

Стало известно, когда "Карпаты" проведут первый матч после вспышки коронавируса в команде


фото: fckarpaty.com
Матч 27-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и донецким "Олимпиком" состоится 21 июня

Об этом сообщает sportarena.com .

Начало поединка запланировано на 17:00. "Львы" хотят провести матч на домашнем стадионе, однако из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области поединок рекомендуют перенести в другой регион. Одним из вариантов называли стадион имени Банникова в Киеве.

В турнирной таблице УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку, команда провела 23 матча и имеет в активе 14 очков. "Олимпик" идет девятым, у них 23 балла после 26 матчей.

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