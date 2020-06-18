Стало известно, когда "Карпаты" проведут первый матч после вспышки коронавируса в команде
18 июня, 2020, 16:44
Матч 27-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и донецким "Олимпиком" состоится 21 июня
Об этом сообщает sportarena.com .
Начало поединка запланировано на 17:00. "Львы" хотят провести матч на домашнем стадионе, однако из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области поединок рекомендуют перенести в другой регион. Одним из вариантов называли стадион имени Банникова в Киеве.
В турнирной таблице УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку, команда провела 23 матча и имеет в активе 14 очков. "Олимпик" идет девятым, у них 23 балла после 26 матчей.
- Напомним, 2 июня было отменено два ближайших матча львовских "Карпат" в чемпионате Украины из-за вспышки коронавируса в клубе.
- 16 июня после массового заболевания коронавирусом в "Карпатах", футболисты львовского клуба возобновили тренировки .
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