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Espreso.tvОбществоСовет ЕС продлил на год "крымские" санкции против РФ

Совет ЕС продлил на год "крымские" санкции против РФ


фото: epa
Сегодня, 18 июня, Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 санкции против России за незаконную оккупацию Крыма

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение", - написал министр.

Кроме этого, глава МИД также призвал к увеличению санкционной нагрузки на государство-агрессора.

"Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - подчеркнул он.

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