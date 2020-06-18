Совет ЕС продлил на год "крымские" санкции против РФ
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение", - написал министр.
Кроме этого, глава МИД также призвал к увеличению санкционной нагрузки на государство-агрессора.
"Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - подчеркнул он.
Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. # КримЦеУкраина- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020
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