Рада разрешила направить средства из COVID-фонда на строительство дорог

18 июня, 2020, 13:52

Законопроект №3509 "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом поддержал 331 народный депутат

Об этом сообщает Еспресо.ТV.

Законопроект №3509 "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом поддержал 331 народный депутат.

Законом предусмотрена возможность направления средств фонда борьбы с коронавирусом на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, отделений экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаторий, фельдшерских пунктов в сельской местности. Закон также предусматривает возможность направления средств на проведение капитального ремонта и реконструкции помещений указанных медучреждений, улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, закон вступает в силу с даты его опубликования.