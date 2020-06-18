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Espreso.tvЭкономикаРада одобрила отчет Кабмина о выполнении госбюжета в 2019 году

Рада одобрила отчет Кабмина о выполнении госбюжета в 2019 году


фото: rada.gov.ua
Соответствующее постановление поддержали 237 народных депутатов

Соответствующее постановление поддержали 237 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2019 году госбюджет выполнен по доходам - на 998,3 млрд грн, это на 7,6% больше, чем за 2018 год. По расходам - на 1075,1 млрд грн, это на 9,1% больше, чем в 2018-м. Дефицит составил 81 млрд грн, что соответствует 2% ВВП.

Доходы государственного бюджета были выполнены на уровне 99,1% годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины с изменениями, что было обусловлено сокращением производства табака; освобождением с января 2019 г. от налогообложения НДС солнечных батарей; введением с 01.06.2019 г. Правительством Российской Федерации выдачи разрешений на экспорт в Украину угля, бензина, дизтоплива и сжиженных газов; укреплением обменного курса гривны.

Согласно отчету, обнародованном на сайте Минфина, номинальный ВВП за отчетный период составил 3974,6 млрд грн, произошел его реальный рост на 3,2% при прогнозе 3946,9 млрд  грн и 3% соответственно.

В то же время инфляция составила 4,1% при прогнозе 7,4%, индекс цен производителей - 92,6% при прогнозе 110,1%.

При этом среднемесячная заработная плата реально возросла на 9,8% по сравнению с 2018-м при ее прогнозном росте на 6,9%.

  • Напомним, на сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты не поддержали обновленную программу деятельности правительства.
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