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Espreso.tvОбщество"Зелю - геть!": Толпа, собравшаяся в поддержку Порошенко под судом, двинулась к Офису президента

"Зелю - геть!": Толпа, собравшаяся в поддержку Порошенко под судом, двинулась к Офису президента


фото: reuters
18 июня после переноса Печерским судом рассмотрения дела в отношении Порошенко, толпа людей двинулась колонной к Офису президента на Банковую

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После того, как Петр Порошенко вышел к толпе граждан, собравшихся в его поддержку под Печерским судом, и объявил о переносе слушания по делу до первого июля, колонна двинулась к Офису президента.

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Однако перед этим протестующие образовали живой коридор и пропустили Петра Порошенко.

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Протестующие выкрикивали "зелю - геть!" и несли национальную символику.

  • Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.

 

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