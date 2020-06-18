"Зелю - геть!": Толпа, собравшаяся в поддержку Порошенко под судом, двинулась к Офису президента
18 июня, 2020, 18:01
18 июня после переноса Печерским судом рассмотрения дела в отношении Порошенко, толпа людей двинулась колонной к Офису президента на Банковую
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После того, как Петр Порошенко вышел к толпе граждан, собравшихся в его поддержку под Печерским судом, и объявил о переносе слушания по делу до первого июля, колонна двинулась к Офису президента.
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Однако перед этим протестующие образовали живой коридор и пропустили Петра Порошенко.
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Протестующие выкрикивали "зелю - геть!" и несли национальную символику.
- Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.
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