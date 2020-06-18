"Зелю - геть!": Толпа, собравшаяся в поддержку Порошенко под судом, двинулась к Офису президента

18 июня, 2020, 18:01

18 июня после переноса Печерским судом рассмотрения дела в отношении Порошенко, толпа людей двинулась колонной к Офису президента на Банковую

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После того, как Петр Порошенко вышел к толпе граждан, собравшихся в его поддержку под Печерским судом, и объявил о переносе слушания по делу до первого июля, колонна двинулась к Офису президента.

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Однако перед этим протестующие образовали живой коридор и пропустили Петра Порошенко.

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Протестующие выкрикивали "зелю - геть!" и несли национальную символику.