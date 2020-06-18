"Вас никто не боится": Порошенко обратился к Зеленскому и напомнил, что посадки по указанию являются уголовным преступлением
Об этом он заявил во время заседания Печерского суда, передает Еспрессо.TV.
"Владимир Александрович, дорогой мой, Вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И Ваших указаний относительно того, чтобы засадить Порошенко - это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе, и в мире. Еще раз хочу вам повторить, я и моя команда очень любит Украину. Мы уважаем институт президентства. Вы для нас не враг. И нас не надо бояться. Для нас враг Путин, которого вы забыли упомянуть в вашем интервью "Украинской правде". Мы должны совместно объединиться, чтобы защитить наше государство. И мы готовы к этому ", - сказал Порошенко.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства до 30 июля 2020 года.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.
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