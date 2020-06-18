"Вас никто не боится": Порошенко обратился к Зеленскому и напомнил, что посадки по указанию являются уголовным преступлением

18 июня, 2020, 16:41

Об этом он заявил во время заседания Печерского суда, передает Еспрессо.TV.

"Владимир Александрович, дорогой мой, Вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И Ваших указаний относительно того, чтобы засадить Порошенко - это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе, и в мире. Еще раз хочу вам повторить, я и моя команда очень любит Украину. Мы уважаем институт президентства. Вы для нас не враг. И нас не надо бояться. Для нас враг Путин, которого вы забыли упомянуть в вашем интервью "Украинской правде". Мы должны совместно объединиться, чтобы защитить наше государство. И мы готовы к этому ", - сказал Порошенко.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .

18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства до 30 июля 2020 года.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.

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