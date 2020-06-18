"Укрэнерго" возобновит экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь

18 июня, 2020, 13:42

18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, НЭК "Укрэнерго" на выполнение принятых изменений Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) к постановлению №766 от 8 апреля 2020 года "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.

В частности, 18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня. Дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль - 22-23 июня.

Отмечается, что детали месячного аукциона на июль уже опубликованы на аукционной платформе с учетом принятых Регулятором изменений в соответствующее постановление.

"Таким образом, будет восстановлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb