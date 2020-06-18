 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Укрэнерго" возобновит экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь

"Укрэнерго" возобновит экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь


фото: sbk.ltd.ua
18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, НЭК "Укрэнерго" на выполнение принятых изменений Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) к постановлению №766 от 8 апреля 2020 года "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.

В частности, 18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня. Дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль - 22-23 июня.

Отмечается, что детали месячного аукциона на июль уже опубликованы на аукционной платформе с учетом принятых Регулятором изменений в соответствующее постановление.

"Таким образом, будет восстановлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

  • В пресс-службе напомнили, что с 12 апреля 2020 г. Укрэнерго в соответствии с постановлением НКРЭКП ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать