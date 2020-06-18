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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" фактически выразили недоверие Зеленскому, не поддержав программу деятельности его правительства, - Княжицкий

"Слуги народа" фактически выразили недоверие Зеленскому, не поддержав программу деятельности его правительства, - Княжицкий

Пустые слова премьер-министра Дениса Шмыгаля и недоверие к главе государства Владимиру Зеленскому стали причиной нежелания президентской фракции поддерживать программу его очередного правительства

Об этом в интервью журналистам сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Когда премьер выступает и говорит, что нам удалось победить COVID-19, а мы видим рост пандемии. Очевидно, еще это просто пустые слова", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в оппозиции и не могла поддержать программу деятельности правительства.

"А то, что фракция монобольшинства не поддержала это правительство - это означает, что они не доверяют сами себе", - заявил Княжицкий.

Он добавил: "Потому что это правительство их, они его назначали, но, видимо, их коммерческие или еще какие-то интересы, их раздирают, привели к такому результату голосования".

"Зеленский уговаривал своих депутатов за эту программу голосовать. Они фактически выразили недоверие ему, потому что это его правительство. А особенно после его уговоров", - сказал депутат.

В то же время депутат не исключил, что такая ситуация с неопределенностью судьбы правительства может играть на руку президенту.

"Конечно, ему это может быть удобно. Потому что единственное, почему популисты могут держаться у власти - это все время списывая свои ошибки на кого-то. Он будет списывать на одно правительство, потом на второе, потом может на Верховную Раду", - отметил он

"Будет как за соломинку держаться за эту власть, которая совершенно не заслуженно по непонятным причинам ему досталась, и с которой он понятия не имеет, что делать", - отметил Княжицкий.

По его словам, теперь фактически открыта возможность отправить правительство в отставку, потому что у него нет иммунитета.

  • Напомним, Верховная Рада не поддержала программу деятельности Кабмина Дениса Шмыгаля, которую отправляли на доработку. Это означает, что правительство не получило годовой иммунитет.
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