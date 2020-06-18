"Реал" потерял лидера из-за травмы
18 июня, 2020, 15:46
Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил травму подколенного сухожилия правой ноги
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
О сроках восстановления хавбека пока не сообщается. Следующий матч "Реал" сыграет против "Валенсии" 19 июня, в 29-м туре чемпионата Испании по футболу.
В текущем сезоне Иско провел 23 матча, в которых забил 3 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего испанца составляет 40 млн евро.
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