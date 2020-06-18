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Espreso.tvСпорт"Реал" потерял лидера из-за травмы

"Реал" потерял лидера из-за травмы


фото: Getty Images
Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил травму подколенного сухожилия правой ноги

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

О сроках восстановления хавбека пока не сообщается. Следующий матч "Реал" сыграет против "Валенсии" 19 июня, в 29-м туре чемпионата Испании по футболу.

В текущем сезоне Иско провел 23 матча, в которых забил 3 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего испанца составляет 40 млн евро.

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