"Реал" потерял лидера из-за травмы

18 июня, 2020, 15:46

Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил травму подколенного сухожилия правой ноги

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

О сроках восстановления хавбека пока не сообщается. Следующий матч "Реал" сыграет против "Валенсии" 19 июня, в 29-м туре чемпионата Испании по футболу.

В текущем сезоне Иско провел 23 матча, в которых забил 3 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего испанца составляет 40 млн евро.