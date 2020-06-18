"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: политические преследования оппозиции и программа правительства
18 июня, 2020, 16:26
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо
Прямой эфир начнется в 21:15.
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности политические преследования оппозиции, суды над Сергеем Стерненко и Петром Порошенко, а также о том, почему парламент не поддержал программу действий правительства и что дальше.
К разговору присоединятся:
- Сергей Стерненко, общественный деятель
- Марина Бардина, народный депутат, "Слуга народа"
- Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Ярослав Рущишин, народный депутат, фракция "Голос"
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"
Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.
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