"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: политические преследования оппозиции и программа правительства

18 июня, 2020, 16:26

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо

Прямой эфир начнется в 21:15.

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности политические преследования оппозиции, суды над Сергеем Стерненко и Петром Порошенко, а также о том, почему парламент не поддержал программу действий правительства и что дальше.

К разговору присоединятся:

Сергей Стерненко, общественный деятель

Марина Бардина, народный депутат, "Слуга народа"

Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Ярослав Рущишин, народный депутат, фракция "Голос"

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Дмитрий Лубинець, народный депутат, группа "За будущее"

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.