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Espreso.tvОбщество"Ориентировочно 12 млрд грн": Стефанчук о стоимости проведения референдума

"Ориентировочно 12 млрд грн": Стефанчук о стоимости проведения референдума


фото: president.gov.ua
Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение всеукраинского референдума может стоить ориентировочно 12 млрд грн соответственно к средней стоимости одного процесса выборов

Об этом он заявил во время брифинга 18 июня, сообщает Укринформ.

"Сколько будет стоить проведение референдума, мы сейчас не можем сказать. Но мы знаем, что средняя стоимость одного процесса выборов, которые по структуре своей близки к рефередуму, составляет ориентировочно 12 млрд грн. И мы должны понимать, что любой референдум не является такой дешевой задачей, поэтому, формируя вопрос на референдуме и определяя их важность, также нужно всем быть ответственными за то, готовы ли мы расходовать такие средства на выяснение какого-то вопроса", - сказал Стефанчук.

На вопрос, будет ли осуществлен пересмотр бюджета в случае принятия закона о референдуме, Стефанчук отметил, что это будет определять Министерство финансов, подав в парламент соответствующий законопроект.

"Вопрос бюджетирования любого процесса, конечно, должен планироваться, но реализовываться - только после того, когда будет правовое основание. Я думаю, что после того, как будет принят закон "О народовластии через всеукраинский референдум", безусловно, должно Министерство финансов просчитать стоимость одного референдума и внести законопроект о закладке в бюджет Украины средств на ориентировочное количество. После того, как мы будем знать, сколько примерно референдумов будет проводиться в год, сумма, конечно, должна закладываться ", - пояснил политик.

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