"Мелкая месть мелких закомплексованных людей": Порошенко об открытии дел против него
18 июня, 2020, 15:45
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что впервые за 28 лет независимости Украины президент идет в суд, где прокуроры требуют ареста
Об этом он заявил под стенами Печерского суда, передает Еспресо.TV.
"Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем. Что такое судебное заседание? Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где 100% их прокуроры требуют ареста. Это мелкая месть мелких закомплексованных людей. Ничтожная месть ничтожных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся ", - заявил Порошенко.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .
- Стало известно, что Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко 18 июня.
- Адвокат пятого президента Украины Илья Новиков уверен, что обвинения будет пытаться взять под стражу Петра Порошенко.
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