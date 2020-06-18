"Мелкая месть мелких закомплексованных людей": Порошенко об открытии дел против него

18 июня, 2020, 15:45

Об этом он заявил под стенами Печерского суда, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем. Что такое судебное заседание? Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где 100% их прокуроры требуют ареста. Это мелкая месть мелких закомплексованных людей. Ничтожная месть ничтожных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся ", - заявил Порошенко.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала .

Стало известно, что Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко 18 июня.

Адвокат пятого президента Украины Илья Новиков уверен, что обвинения будет пытаться взять под стражу Петра Порошенко.

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