"Арсенал" установил позорное достижение в чемпионате Англии
18 июня, 2020, 14:14
Лондонский "Арсенал" не нанес ни одного удара в створ ворот в матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Opta .
В последний раз такое случалось почти три года назад. В августе 2017 года в матче против "Ливерпуля" (0: 4) футболистам "Арсенала" не удалось ни разу попасть в створ ворот.
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 3: 0, набрал 60 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. От лидера "Ливерпуля" команда Хосепа Гвардиолы отстает на 22 пункта.
"Арсенал" 40 баллов и идет девятым.
- 18 июня в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил на своем поле "Арсенал" - 3: 0 .
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