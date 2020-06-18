"Арсенал" установил позорное достижение в чемпионате Англии

18 июня, 2020, 14:14

Лондонский "Арсенал" не нанес ни одного удара в створ ворот в матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Opta .

В последний раз такое случалось почти три года назад. В августе 2017 года в матче против "Ливерпуля" (0: 4) футболистам "Арсенала" не удалось ни разу попасть в створ ворот.

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 3: 0, набрал 60 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. От лидера "Ливерпуля" команда Хосепа Гвардиолы отстает на 22 пункта.

"Арсенал" 40 баллов и идет девятым.

18 июня в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил на своем поле "Арсенал" - 3: 0 .