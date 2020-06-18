Приватизация малых и средних убыточных госпредприятий должна быть проведена в первую очередь, - Шмыгаль

18 июня, 2020, 10:41

Шмыгаль заявил. что в первую очередь нужно провести приватизацию малых и средних предприятий, которые не приносят доходов в государственный бюджет

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов, передает ЕспресоTV .

"В первую очередь мы говорим о так называемой малой приватизации, когда в регионах часть государственных предприятий малого и среднего размера, которые сегодня не приносят фактически доходов в виде дивидендов и налогов в государственный бюджет, часть из которых находится в плачевном состоянии с невыплатой заработной платы, потому что там нет эффективного собственника и государство не успевает контролировать эффективность этих предприятий, они сегодня разворовываются. Эту приватизацию необходимо осуществить в первую очередь", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на сегодня в Украине более 3900 государственных предприятий разной величины, при этом эффективно государство может управлять несколькими десятками наиболее эффективных из них.

Шмыгаль отметил, что сегодня такие предприятия определены, они будут корпоратизироваться для повышения эффективности управления и увеличения поступлений в бюджет.