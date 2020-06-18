Пройдемся к Зеленскому сказать "нет" политическим репрессиям ": Парубий призвал сторонников Порошенко пойти на Банковую

18 июня, 2020, 16:59

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий призывал людей пойти на Банковую и сказать Зеленскому "нет" политическим репрессиям

Об этом он заявил под стенами Печерского суда, передает Еспресо.TV.

"Нас собралось много. А я говорил, Зеленский понимает только язык общества, язык улицы. Мы посоветовались между собой. Я недавно задумался, как мы отсюда, с Михайловской, шли на Майдан. А может дойдем до Банковой? Пройдем к Зеленскому и там, на Банковой, скажем ему "Нет, политическим репрессиям! Все согласны? Сейчас мы формируем колонну и идем на Банковую сказать Зеленскому: Нет, политическим репрессиям ", - сказал Парубий.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала.

18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства до 30 июля 2020 года.

Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.

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