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Espreso.tvОбществоПройдемся к Зеленскому сказать "нет" политическим репрессиям ": Парубий призвал сторонников Порошенко пойти на Банковую

Пройдемся к Зеленскому сказать "нет" политическим репрессиям ": Парубий призвал сторонников Порошенко пойти на Банковую


фото: reuters
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий призывал людей пойти на Банковую и сказать Зеленскому "нет" политическим репрессиям

Об этом он заявил под стенами Печерского суда, передает Еспресо.TV.

"Нас собралось много. А я говорил, Зеленский понимает только язык общества, язык улицы. Мы посоветовались между собой. Я недавно задумался, как мы отсюда, с Михайловской, шли на Майдан. А может дойдем до Банковой? Пройдем к Зеленскому и там, на Банковой, скажем ему "Нет, политическим репрессиям! Все согласны? Сейчас мы формируем колонну и идем на Банковую сказать Зеленскому: Нет, политическим репрессиям ", - сказал Парубий.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала.
  • 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства до 30 июля 2020 года.
  • Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.

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