Правительство изменило условия определения цены сжиженного газа для населения

18 июня, 2020, 10:10

Кабмин принял постановление, согласно которому в формуле цены будет использоваться цена природного газа для населения по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Согласно сообщению, Кабинет министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Постановление приводит в соответствие с Законом "О рынке природного газа" механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах. Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

"Нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго.