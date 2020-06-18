Правительство изменило условия определения цены сжиженного газа для населения
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Согласно сообщению, Кабинет министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Постановление приводит в соответствие с Законом "О рынке природного газа" механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах. Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.
"Нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения", - говорится в сообщении.
Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.
Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго.
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