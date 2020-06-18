Правительство профинансирует 900 проектов по развитию общин на 1,2 млрд грн

18 июня, 2020, 17:28

Министерство развития общин и регионов одобрило 900 проектов по развитию отдельных регионов на сумму 1,3 млрд грн

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

Соответствующее решение было принято на заседании министерства 17 июня. Чиновники рассмотрели предложения по 1089 проектам по развитию отдельных территорий на сумму 1,4 млрд грн, из которых одобрили 900 на сумму 1,3 млрд грн.

"Согласно порядку и условиям, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины, 80% субвенции распределяется между регионами в соответствии с численностью населения. Предложения по распределению подаются народными депутатами Украины, областными и Киевской городской администрациями", - отметил министр развития общин и регионов Алексей Чернышев.

Министр напомнил, что в целом государственным бюджетом на 2020 год Минрегиона предусмотрена субвенция в объеме 1,7 млрд грн.

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