Порошенко перенес похороны отца из-за заседания в Печерском райсуде
Об этом в Facebook сообщил спикер Порошенко Святослав Цеголко.
"Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня. В 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко в 12:00 по адресу Институтская, 7", - написал Цеголко .
Судебное заседание запланировано на 18 июня и должно начаться в 15:15 в Печерском райсуде Киева.
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Отметим, что 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала.
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- Напомним, что Петр Порошенко узнал об инсульте отца во время допроса в Апелляционном суде Киева, где он давал показания по делу о государственной измене Януковича. Врачам не удалось спасти Алексея Порошенко, и в ночь на 16 июня он умер.
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