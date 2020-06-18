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Espreso.tvОбществоПольша первой в мире добавила в школьный список рекомендованных книг компьютерную игру

Польша первой в мире добавила в школьный список рекомендованных книг компьютерную игру

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил, что компьютерную игру "This War of Mine" добавят в список рекомендованных произведений для чтения в школе

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Gazeta.pl .

"Путем включения игр в нашу систему образования мы расширяем границы нашего воображения и привносим что-то новое в культуру не только Польши, но и всего мира", - отметил премьер во время встречи с разработчиками, польской компанией 11 bit studios.

Таким образом, Польша стала первой страной мира, в которой компьютерную игру добавили в школьную программу.

Игра "This War of Mine" - это симулятор выживания в военных условиях. Сетинг видеоигры - гражданская война 1990-х годов в Боснии.

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