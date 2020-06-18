Парламент одобрил изменения в Кодексе по процедурам банкротства: что изменится для бизнеса

18 июня, 2020, 19:33

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3322 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства"

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Законопроект №3322 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" поддержали 307 народных депутах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его главная цель - предотвратить волну банкротства, которая может наступить вследствие затяжных противоэпидемических и карантинных мероприятий и падения экономической активности предприятий.

Закон предусматривает временно на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не открывать производство по делам о банкротстве должников-юридических лиц по требованиям, возникшим с 1 февраля 2020 года. Кроме того, законом продлевается срок, в которых должник обязан обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу, если возникает угроза неплатежеспособности. Кредиторам предоставляется право остановить проведение аукционов по продаже имущества должника. Также приостанавливается начисление процентов на обязательства должника, если они подлежат плану санации или реструктуризации.

В тексте проекта закона отмечается, что он вступает в силу и вводится в действие со дня, следующего за днем его опубликования.

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