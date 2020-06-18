Парламент Литвы осудил попытки РФ переписать историю
Об этом сообщает Delfi .
Сейм 106 голосами "за" принял резолюцию "О попытках российской Думы переписать историю и поставить под сомнение основы современной цивилизации и международного права".
Так парламент оценил попытку Госдумы отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.
Представил резолюцию один из ее инициаторов, член Комитета по иностранным делам Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является "печальным и невероятным результатом российской демократии".
В резолюции отмечается, что целью попытки отозвать решение об осуждении пакта "была бы реабилитация как советского, так нацистского тоталитарных режимов с отрицанием их международных преступлений".
В документе Сейм заявляет, что строго осуждает подобные попытки России и оценивает их как покушение на основания современной цивилизации и международного права.
"Такими действиями системного исторического ревизионизма российская Дума стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних государств, поставить под сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях "ближнего зарубежья", "русского мира", "защиты соотечественников", заявили в Сейме Литвы.
Резолюция также обязывает спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса поднять вопрос о рассмотрении упомянутых действий России на Госсовете по обороне.
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