ОБСЕ назвала число жертв войны на Донбассе среди гражданских с начала года

18 июня, 2020, 18:06

В течение первых пяти месяцев 2020 года в зоне конфликта на востоке Украины погибли 6 мирных жителей, еще 42 - получили ранения

Об этом со ссылкой на данные ОБСЕ проинформировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.

"В течение первых 5 месяцев 2020 года СММ зарегистрировала более 91 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 48 жертв среди гражданского населения, включая шесть погибших, а также повреждения 90 гражданских объектов, включая учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры", - заявил он.

Десятки сообщений о гражданских жертвах и повреждениях объектов находятся на стадии подтверждения.

"Украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит и какие вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе один украинский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения на линии соприкосновения, на фоне увеличения количества нарушений режима прекращения огня на 90%, как это было зафиксировано СММ", - заявил Цымбалюк.