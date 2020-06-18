ОБСЕ назвала число жертв войны на Донбассе среди гражданских с начала года
Об этом со ссылкой на данные ОБСЕ проинформировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.
"В течение первых 5 месяцев 2020 года СММ зарегистрировала более 91 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 48 жертв среди гражданского населения, включая шесть погибших, а также повреждения 90 гражданских объектов, включая учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры", - заявил он.
Десятки сообщений о гражданских жертвах и повреждениях объектов находятся на стадии подтверждения.
"Украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит и какие вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе один украинский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения на линии соприкосновения, на фоне увеличения количества нарушений режима прекращения огня на 90%, как это было зафиксировано СММ", - заявил Цымбалюк.
- В 2019 году на Донбассе погибли 26 гражданских и 140 - получили ранения.
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