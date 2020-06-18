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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: один украинский военный погиб, двое ранены

Обострение на Донбассе: один украинский военный погиб, двое ранены

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, один раненый и еще один получил боевое травмирования.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант. С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.

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