Обострение на Донбассе: один украинский военный погиб, двое ранены

18 июня, 2020, 07:54

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, один раненый и еще один получил боевое травмирования.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант. С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.