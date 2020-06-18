Несколько городов Европы ввели карантин из-за вспышки коронавируса

18 июня, 2020, 18:39

Ряд городов по всей Европе ввели локальные карантины из-за вспышек новых случаев коронавирусной болезни

Об этом сообщает Euractiv .

"Во многих городах Европы были применены локальные карантины из-за вспышки новых случаев COVID-19", - говорится в публикации.

Среди них, как пишет издание, закрытие школ и детсадов в немецком округе Гютерсло, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Учебные заведения будут закрыты до начала летних каникул 29 июня. Такие меры были введены для замедления распространения коронавируса после локального возгорания, которое началось на одном из местных производств.

Кроме того, на севере Греции все жители общины Эхинос в Ксанти были подвергнуты строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и 4 смерти.

В Словении руководитель группы, которая консультирует Министерство здравоохранения по коронавирусу, призвал к немедленному введению жестких мер после того, как в некоторых соседних странах было зарегистрировано увеличение числа новых инфекций.

Между тем Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев коронавируса. Число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3453 в среду после того, как за последние сутки было подтверждено 112 новых инфекций. По меньшей мере, у 35 человек в Шуменском районе обнаружили коронавирус из-за халатности местного фельдшера.

В мире по состоянию на утро 18 июня количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 8 408 883 человек. Среди лидеров - США (2234475), Бразилия (960 309) и Россия (553301) больных.