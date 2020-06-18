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Espreso.tvСпортНепобедимый украинский тяжеловес 1 июля проведет бой в Киеве

Непобедимый украинский тяжеловес 1 июля проведет бой в Киеве


фото: meest-online.com
1 июля непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий проведет поединок в столице

Об этом сообщает промоутерская компания Sparta Boxing Promotions в facebook.

Игорь Шевадзуцкий, по прозвищу Халк, встретится с другим украинским боксером - Игорем Пилипенко.

Вечер профессионального бокса состоится в Киеве в клубе Atlas. Поединки из-за карантина пройдут без зрителей, но будет транслироваться каналом Megogo.

Кроме поединка Шевадзуцкий - Пилипенко, 1 июля состоятся еще четыре боя: Арам Фаниян - Надзир Бакшиев, Станислав Скороход - Владислав Танцюра, Андрей Исаков - Вадим Костючек, Богдан Штонда - Игорь Катруха.

В активе Игоря Шевадзуцкого три победы среди профи.

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