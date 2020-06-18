Непобедимый украинский тяжеловес 1 июля проведет бой в Киеве
18 июня, 2020, 16:16
1 июля непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий проведет поединок в столице
Об этом сообщает промоутерская компания Sparta Boxing Promotions в facebook.
Игорь Шевадзуцкий, по прозвищу Халк, встретится с другим украинским боксером - Игорем Пилипенко.
Вечер профессионального бокса состоится в Киеве в клубе Atlas. Поединки из-за карантина пройдут без зрителей, но будет транслироваться каналом Megogo.
Кроме поединка Шевадзуцкий - Пилипенко, 1 июля состоятся еще четыре боя: Арам Фаниян - Надзир Бакшиев, Станислав Скороход - Владислав Танцюра, Андрей Исаков - Вадим Костючек, Богдан Штонда - Игорь Катруха.
В активе Игоря Шевадзуцкого три победы среди профи.
- 27 мая стало известно, что Владислав Сиренко планирует провести следующий бой в конце июля в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?