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Espreso.tvОбществоНазарбаев заразился коронавирусом

Назарбаев заразился коронавирусом


фото: reuters
Бывший президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции

Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

Отмечается, что экс-президент работает дистанционно, "повода для беспокойства нет".

На прошлой неделе стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Элжан Биртанов заразился коронавирусом.

По последним данным, в Казахстане выявлено почти 16 тысяч активных случаев заражения COVID-19, 100 человек скончались.

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