Назарбаев заразился коронавирусом
18 июня, 2020, 10:39
Бывший президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции
Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.
Отмечается, что экс-президент работает дистанционно, "повода для беспокойства нет".
На прошлой неделе стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Элжан Биртанов заразился коронавирусом.
По последним данным, в Казахстане выявлено почти 16 тысяч активных случаев заражения COVID-19, 100 человек скончались.
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