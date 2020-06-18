18 июня, 2020, 10:39

Бывший президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции

Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

Отмечается, что экс-президент работает дистанционно, "повода для беспокойства нет".

На прошлой неделе стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Элжан Биртанов заразился коронавирусом.

По последним данным, в Казахстане выявлено почти 16 тысяч активных случаев заражения COVID-19, 100 человек скончались.