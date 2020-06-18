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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленским

На Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленским


фото: reuters
В Закарпатской области новорожденному мальчика дали имя Зеленский

Об этом сообщило юго-западное межрегиональное управление Минюста в Facebook.

"Родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория" , - говорится в сообщении.

Наиболее распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков в 2020 году стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Всего в течение 5 месяцев 2020 г. отделы ГРАГС Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных.

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