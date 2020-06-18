Киев и Черновицкая область готовы к смягчению карантина, - Ляшко

18 июня, 2020, 16:19

Если бы новые индикаторы начали работать сегодня, то Киев был бы готов к следующему этапу ослабления карантина

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспрессо.TV .

По словам Ляшко, Киев и Черновицкая область пока соответствуют новым показателям для ослабления карантина. Ранее они не могли перейти к следующему этапу ослабления из-за превышения инцидентности.

Однако, как добавил главный врач, в Харьковской области сейчас растет динамика новых случаев коронавируса по сравнению с прошлой неделей.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .