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Espreso.tvОбществоКиев и Черновицкая область готовы к смягчению карантина, - Ляшко

Киев и Черновицкая область готовы к смягчению карантина, - Ляшко


фото: kmu.gov.ua
Если бы новые индикаторы начали работать сегодня, то Киев был бы готов к следующему этапу ослабления карантина

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспрессо.TV .

По словам Ляшко, Киев и Черновицкая область пока соответствуют новым показателям для ослабления карантина. Ранее они не могли перейти к следующему этапу ослабления из-за превышения инцидентности.

Однако, как добавил главный врач, в Харьковской области сейчас растет динамика новых случаев коронавируса по сравнению с прошлой неделей.

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