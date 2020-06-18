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Espreso.tvЭкономикаКурс валют: Нацбанк укрепил курс гривни к евро

Курс валют: Нацбанк укрепил курс гривни к евро

Национальный банк Украины 18 июня 2020 г. установил официальный курс гривни на отметке 26,78 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 18 июня официальный курс установлен на уровне 26,78 гривни за доллар. По состоянию на 17 июня курс составил 26,74 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни за евро. По состоянию на 17 июня курс составлял 30,24 гривни.

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