 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоличество заболеваний коронавирусом за последний месяц выросло вдвое, - Степанов

Количество заболеваний коронавирусом за последний месяц выросло вдвое, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество заражений коронавируса по сравнению с последним месяцем выросло вдвое

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Если мы проанализируем цифры, которые мы видим последнюю неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза. Это все результат того, что мы, украинцы, полностью отменили карантин. Я считаю, что нам нужно задуматься об этих цифрах, которые мы объявляем каждый день", - сказал Степанов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать