Количество заболеваний коронавирусом за последний месяц выросло вдвое, - Степанов

18 июня, 2020, 09:56

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество заражений коронавируса по сравнению с последним месяцем выросло вдвое

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Если мы проанализируем цифры, которые мы видим последнюю неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза. Это все результат того, что мы, украинцы, полностью отменили карантин. Я считаю, что нам нужно задуматься об этих цифрах, которые мы объявляем каждый день", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд COVID-19.

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