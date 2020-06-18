Княжицкий: суд над Порошенко - это политическое преследование

18 июня, 2020, 21:25

Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Да, это политические преследования. Мы действительно пять лет после Майдана имели самое длинное время в истории Украины, когда наше государство эффективно строилось и украинская государственность эффективно развивалась. Случилось так, что это происходило во многом благодаря Порошенко. Также помог агрессор, мобилизовал людей и не понимал, что люди хотят жить в сильной и независимой стране. Очевидно, что мы имели в начале после Майдана сильную коалицию.

И Россия не может этого простить Порошенко. Для России он враг, который впервые реализовал украинский проект. Врагом он является также и для Зеленского. Ведь Зеленский еще почему-то считает Порошенко президентом, он до сих пор ему завидует. Он уже и власть получил, и якобы все имеет. Но он не может обойтись без Порошенко, которого он боится. И он боится справедливо. Я не знаю другого президента, который бы имел такую большую поддержку среди граждан после того, как проиграл выборы. У Порошенко есть реальный электорат. И тысячи людей, которые сегодня пришли под суд, это показали. Очевидно, что Зеленский этого боится ", - сказал Княжицкий.

Напомним, что сегодня состоялось заседание Печерского суда в рамках уголовного обвинения Петра Порошенко в том, что он назначил первого заместителя главы Службы внешней разведки. Прокуратура изменила просьбу избрания меры пресечения вместо домашнего ареста на личные обязательства. После чего суд перенесли на 1 июля.