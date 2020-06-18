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Espreso.tvОбществоХарьковский суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Харьковский суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова


фото: zaxid.net
Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова

Об этом сообщает местное издание 057.

По словам представителя партии "Свобода", который подал иск, переименование проспекта противоречит закону о декоммунизации.

А вот по словам представителя мэрии, маршал Жуков освобождал Украину от нацистских захватчиков и не занимал высоких должностей в рядах коммунистической партии.

После этого, судья вынес решение и отменил решение горсовета. Проспект должны снова переименовать в честь советского маршала Петра Григоренко.

  • Напомним, в ноябре Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова
  • 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловал в Верховном суде переименование проспекта.
  • 22 января мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко.
  • В Харькове снова переименовали проспект Григоренко в проспект Жукова.
 

 

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