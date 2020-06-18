Харьковский суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова
18 июня, 2020, 15:14
Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова
Об этом сообщает местное издание 057.
По словам представителя партии "Свобода", который подал иск, переименование проспекта противоречит закону о декоммунизации.
А вот по словам представителя мэрии, маршал Жуков освобождал Украину от нацистских захватчиков и не занимал высоких должностей в рядах коммунистической партии.
После этого, судья вынес решение и отменил решение горсовета. Проспект должны снова переименовать в честь советского маршала Петра Григоренко.
- Напомним, в ноябре Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова
- 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловал в Верховном суде переименование проспекта.
- 22 января мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко.
- В Харькове снова переименовали проспект Григоренко в проспект Жукова.
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