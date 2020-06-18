Харьковский суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

18 июня, 2020, 15:14

Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова

Об этом сообщает местное издание 057.

По словам представителя партии "Свобода", который подал иск, переименование проспекта противоречит закону о декоммунизации.

А вот по словам представителя мэрии, маршал Жуков освобождал Украину от нацистских захватчиков и не занимал высоких должностей в рядах коммунистической партии.

После этого, судья вынес решение и отменил решение горсовета. Проспект должны снова переименовать в честь советского маршала Петра Григоренко.