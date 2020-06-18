КГК Беларуси обвинил главного потенциального соперника Лукашенко в организации противоправной деятельности

18 июня, 2020, 18:58

Белорусский Комитет госконтроля (КГК) назвал главного конкурента Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарыко "организатором противоправной деятельности"

Об этом заявил глава Комитета госконтроля Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь1", передает hromadske .

"Бабарыко задержан в связи с тем, что он является непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался повлиять на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег из подконтрольных ему счетов", - отметил Тертель.

Он подчеркнул, что расследование в отношении Бабарыко идет по нескольким направлениям, прежде всего речь идет о якобы операции с векселями на 60 млн долларов, в результате чего члены "преступной группы" вывели значительные средства на зарубежные счета.

Также КГК якобы задокументировал "многочисленные факты получения взяток должностными лицами "Белгазпромбанка", который возглавлял Бабарыко.

По словам Тертеля, КГК якобы установил причастность должностных лиц банка к организации схем, "связанных с фактически принуждением граждан к получению кредитов на свое имя с последующей передачей им денег и обеспечением этими средствами граждан за проценты".

Напомним, 18 июня, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал Виктора Бабарыко - основного соперника действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента

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