Кабмин сможет подать новую программу в Раду только через год, - нардеп Железняк

18 июня, 2020, 17:21

Кабинет министров сможет снова внести на утверждение Верховной Рады программу деятельности только через год, а до этого времени народные депутаты могут инициировать отставку правительства

Об этом рассказал заместитель главы фракции партии "Голос" Ярослав Железняк

"Согласно законам "О Кабинете министров Украины" и "О регламенте Верховной Рады", повторное вынесение программы деятельности правительства предусмотрено только один раз. При этом вновь внести программу в Верховную Раду правительство сможет только через год. По факту, программа не будет вынесена - и правительство не получит иммунитет. И теперь, в любой момент может быть инициирована отставка правительства, если будет собрано 150 подписей депутатов ", - пояснил Железняк.