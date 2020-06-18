 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин сможет подать новую программу в Раду только через год, - нардеп Железняк

Кабмин сможет подать новую программу в Раду только через год, - нардеп Железняк


фото: goloszmin
Кабинет министров сможет снова внести на утверждение Верховной Рады программу деятельности только через год, а до этого времени народные депутаты могут инициировать отставку правительства

Об этом рассказал заместитель главы фракции партии "Голос" Ярослав Железняк

"Согласно законам "О Кабинете министров Украины" и "О регламенте Верховной Рады", повторное вынесение программы деятельности правительства предусмотрено только один раз. При этом вновь внести программу в Верховную Раду правительство сможет только через год. По факту, программа не будет вынесена - и правительство не получит иммунитет. И теперь, в любой момент может быть инициирована отставка правительства, если будет собрано 150 подписей депутатов ", - пояснил Железняк.

  • Верховная Рада не поддержала программу деятельности Кабинета министров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать