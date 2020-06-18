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Espreso.tvОбществоГермания может ввести санкции против РФ из-за убийства чеченского командира в Берлине

Германия может ввести санкции против РФ из-за убийства чеченского командира в Берлине


фото: nordkurier
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас пригрозил России санкциями после того, как немецкая прокуратура допустила, что бывшего чеченского полевого командира в прошлом году убили в Берлине по заказу правительства России

Об этом сообщает немецкое агентство DPA .

"Федеральное правительство оставляет за собой право предпринять дальнейшие меры в этом деле", - заявил Маас.

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Ранее в четверг немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, допустив, что преступление было совершено по заказу правительства России .

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

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