Германия может ввести санкции против РФ из-за убийства чеченского командира в Берлине

18 июня, 2020, 15:39



фото: nordkurier

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас пригрозил России санкциями после того, как немецкая прокуратура допустила, что бывшего чеченского полевого командира в прошлом году убили в Берлине по заказу правительства России