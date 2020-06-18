Геращенко объяснил, почему нацгвардейцы на акции сторонников Стерненко были с одинаковым номером на шлемах
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Он объяснил, почему на одной из акций 15 июня у бойцов не было этих знаков, а у ряда полицейских - не было жетонов.
"Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно", - сказал Геращенко.
Напомним, во время акции возле Шевченковского суда 15 июня бойцы Нацгвардии имели шлемы с одинаковыми номерами. Закон о Нацполиции обязывает спецназовцев иметь индивидуальные нагрудные знаки и дополнительно указывать его и на шлеме, чтобы "его можно было прочитать или зафиксировать с помощью технических средств".
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