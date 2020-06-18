ГБР вызвало Януковича на допрос по делу подозреваемого в госизмене экс-главы Генштаба Заманы

18 июня, 2020, 18:41

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю

Повестку обнародовала пресс-служба ведомства.

Он вызывается для получения процессуального статуса и проведения следственных действий в уголовном производстве №6201900000000046.

Дело под номером №62019000000000046 было возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

"В связи с неявкой 30.04.2020 и 13.05.2020, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Виктор Федорович Янукович, 09.07.1950 года, на 11 часов 23 июня", - говорится в повестке.