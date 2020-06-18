ГБР вызвало Януковича на допрос по делу подозреваемого в госизмене экс-главы Генштаба Заманы
18 июня, 2020, 18:41
Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю
Повестку обнародовала пресс-служба ведомства.
Он вызывается для получения процессуального статуса и проведения следственных действий в уголовном производстве №6201900000000046.
Дело под номером №62019000000000046 было возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.
"В связи с неявкой 30.04.2020 и 13.05.2020, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Виктор Федорович Янукович, 09.07.1950 года, на 11 часов 23 июня", - говорится в повестке.
- Напомним, Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украиин с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. Военная прокуратура обвинила его в государственной измене .
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что экс-руководитель Генштаба ВСУ Владимир Замана солгал в суде о том, что предлагал пойти в наступление для защиты Крыма .
- Генпрокуратура заявила, что Замана был в сговоре с беглым президентом Януковичем .
- 26 февраля 2019 Печерский райсуд Киева назначил подозреваемому в госизмене Владимиру Замане меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог .
- 24 мая того же года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы и освободил его из-под стражи .
- Государственное бюро расследований вызвало на допрос 19 июня бывших министров обороны Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина по этому делу.
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