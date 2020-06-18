Футболист "Ливерпуля" продолжит карьеру в "Милане"

18 июня, 2020, 14:50

Полузащитник английского "Ливерпуля" Наби Кейта близок к трансферу в итальянский "Милан"

Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, 25-летним гвинейцем интересуется Ральф Рангник, который в следующем сезоне будет главным тренером и техническим директором "Россонери". Специалист работал с Кейта, когда возглавлял немецкий "Лейпциг".

В текущем сезоне Наби Кейта провел за "Ливерпуль" 18 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 33,5 млн евро.