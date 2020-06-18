Это тоже оценка моей работы: Ребров прокомментировал слухи о переговорах с "Фенербахче"
Об этом сообщает "Команда 1" .
По словам Реброва, слухи о его переговорах с стамбульцами не более, чем спекуляции.
"Конечно, я все это читал, но комментировать слухи не люблю. Состоится что-то - болельщики сразу узнают. Понимаю, что во время карантина многим изданиям нужно привлекать к себе внимание", - сказал Ребров.
Вместе с тем он отметил, что никто не застрахован от изменений в тренерской карьере.
"Я доволен своей работой в "Ференцвароше", но ни один из тренеров никогда не застрахован от изменений в своей карьере. Такова жизнь тренера в больших клубах. Тебя или куда-то приглашают, или увольняют после одного или двух поражений. Это наша работа. Так что лучше пусть распускают слухи о моем переходе. Наверное, это тоже какая-то оценка моего труда", - добавил Ребров.
- 9 июня турецкие СМИ сообщили, что Сергей Ребров решил оставить "Ференцварош" и продолжить карьеру в "Фенербахче".
- 11 июня Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой.
- 16 июня "Ференцварош" победил "Гонвед" и досрочно стал чемпионом Венгрии .
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