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Espreso.tvСпортЭто тоже оценка моей работы: Ребров прокомментировал слухи о переговорах с "Фенербахче"

Это тоже оценка моей работы: Ребров прокомментировал слухи о переговорах с "Фенербахче"


фото: fradi.hu
Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров подтвердил, что не вступал в переговоры с турецким "Фенербахче"

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам Реброва, слухи о его переговорах с стамбульцами не более, чем спекуляции.

"Конечно, я все это читал, но комментировать слухи не люблю. Состоится что-то - болельщики сразу узнают. Понимаю, что во время карантина многим изданиям нужно привлекать к себе внимание", - сказал Ребров.

Вместе с тем он отметил, что никто не застрахован от изменений в тренерской карьере.

"Я доволен своей работой в "Ференцвароше", но ни один из тренеров никогда не застрахован от изменений в своей карьере. Такова жизнь тренера в больших клубах. Тебя или куда-то приглашают, или увольняют после одного или двух поражений. Это наша работа. Так что лучше пусть распускают слухи о моем переходе. Наверное, это тоже какая-то оценка моего труда", - добавил Ребров.

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