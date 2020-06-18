ЕС: несмотря на конструктив Украины, решения "нормандского" саммита в Париже выполняются недостаточно

18 июня, 2020, 22:57

Через полгода после Нормандского саммита в Париже слишком мало выполнено принятых на нем решений, несмотря на конструктивный подход Украины

Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном 18 июня, сообщает Укринформ.

"Прошло 6 месяцев с момента Нормандского саммита в Париже, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о ряде шагов, необходимых для выполнения Минских договоренностей, включая полное и всеобъемлющее прекращение огня. К сожалению, кроме продолжения действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и двух обменов, связанных с конфликтом заключенных, мало было достигнуто, несмотря на конструктивный подход украинского руководства", - говорится в заявлении.

Зато в Евросоюзе обратили внимание на то, что жертв конфликта с каждым днем на Донбассе становится все больше

"Эта негативная тенденция подчеркнула актуальность и необходимость достижения всестороннего прекращения огня, что является жизненно важным условием мирного урегулирования конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.