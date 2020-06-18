ЕС: несмотря на конструктив Украины, решения "нормандского" саммита в Париже выполняются недостаточно
Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном 18 июня, сообщает Укринформ.
"Прошло 6 месяцев с момента Нормандского саммита в Париже, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о ряде шагов, необходимых для выполнения Минских договоренностей, включая полное и всеобъемлющее прекращение огня. К сожалению, кроме продолжения действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и двух обменов, связанных с конфликтом заключенных, мало было достигнуто, несмотря на конструктивный подход украинского руководства", - говорится в заявлении.
Зато в Евросоюзе обратили внимание на то, что жертв конфликта с каждым днем на Донбассе становится все больше
"Эта негативная тенденция подчеркнула актуальность и необходимость достижения всестороннего прекращения огня, что является жизненно важным условием мирного урегулирования конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.
- Представительство МИД в ОБСЕ заявило, что суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен, а это предполагает и отмену введенных там российских законодательства, налоговой системы и валюты.
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