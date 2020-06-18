Элитное жилье для слабовидящих: строительная афера или социальная миссия?

18 июня, 2020, 14:20

Активисты выступали за возобновление строительства на склонах Подола

В жилом квартале "Воздвиженка" Киев - снова митинг. На этот раз митингующие против коррупции требуют достроить элитную многоэтажку «Подол Гранд Винтаж». В чем видят коррупцию - объяснить не могут. На плакатах написано, что якобы лишают жилья работников Украинского общества слепых. Говорят, застройщик должен был бы передать часть элитного жилья для людей с недостатками зрения. Правда, какую именно часть и видел ли кто-то документы на выделение квартир - не знают.

"Сколько получат квартир, вы можете пообщаться с руководителями УТОС на улице Глубочицкая, 72. Там есть представители, они вам расскажут, сколько им будет выделено квартир. Это, я так понимаю, тайна не только представителей УТОС, а это и тайна застройщика ", - говорит митингующий Александр.

Жители "Воздвиженки", которые на протяжении последних лет выступают против бездумной застройки на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", в щедрость застройщика мало верят. По их мнению, вряд ли рядовым членам УТОС позволят наслаждаться респектабельной жизнью в дорогих квартирах, где стоимость квадратного метра может достигать 50 тысяч гривень.

"Я не видела ни одного незрячего человека, который бы митинговал за возобновление строительства. Не видела документов, которые бы они предоставили. И аргументировали, что их лишают жилья. Мало того, что эта застройка незаконная, так еще и митинги переносят в жилые кварталы", - делится впечатлениями местная жительница Елена.

В комментариях на фейсбук странице "Наша Воздвиженка" жители Подола пишут - многих митингующих ранее замечали и на других строительных площадках. И добавляют - организаторов акции уже исключили из мировой сети журналистов-расследователей из-за непрофессионализма и конфликта интересов.

Строительство элитного жилья на склонах Подола ведется на перекрестке улиц Вознесенский спуск, Глубочицкая, Нижний и Верхний Валы и Кожумяцкая. Его начинал еще скандальный Максим Микитась, экс-владелец "Укрстроя". Эксперты считают - оно изначально было незаконным.

"У нас законодательство четко определяет, что право на застройку реализуется в соответствии с градостроительным законодательством. То есть, если им ранее незаконно выделили землю, обязаны были отказать в выдаче разрешения на строительство. Потому что по Генплану это не выше 27 метров ", - говорит эксперт по вопросам незаконного строительства Георгий Могильный.

Возведение очередной многоэтажки на Подоле, говорят местные жители, неизбежно приведет к транспортному коллапсу. А еще рядом застройщик пытается заблокировать реконструкцию школы, которая очень нужна на Подоле, ведь учебных заведений для детей не хватает. Жители Воздвиженки настроены решительно и собираются до конца отстаивать свое право на нормальную жизнь в микрорайоне. Итак, очередное элитное жилье под прикрытием незрячих - действительно социальная миссия? Решать этот конфликт, очевидно, придется с участием столичной власти.