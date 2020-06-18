Депутаты предлагают освободить вынужденных переселенцев от уплаты туристического сбора

18 июня, 2020, 18:40

В четверг, 18 июня, парламентский комитет поддержал законопроект №3103 об освобождении от уплаты туристического сбора вынужденных переселенцев

Об этом сообщил в Telegram глава Налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

"Безусловно, дикость, что до сих пор с людей, которые переезжают не по своей воле, берут еще и сбор", - подчеркнул Гетманцев.

В 2020 году максимальный размер ставок туристического сбора составляет 0,5% минимальной зарплаты для внутренних туристов (23,62 грн / сутки) и 5% - для туристов из других стран (236,15 грн / сутки). Итоговый размер туристического сбора каждый горсовет устанавливает в рамках максимальных ставок самостоятельно.

Туристический сбор - это местный сбор, плательщиками которого являются граждане Украины, иностранцы и лица, не имеющие гражданства, когда они останавливаются на ночлег в населенном пункте, в котором введен такой сбор.

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