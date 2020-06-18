 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 7 обстрелов со стороны оккупантов, в частности из запрещенных минометов

День в зоне ООС: 7 обстрелов со стороны оккупантов, в частности из запрещенных минометов


фото: reuters
18 июня российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Они получили адекватный ответ от украинских воинов.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Крымского противник выпустил 7 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Рядом с населенным пунктом Орехово, российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать