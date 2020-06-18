День в зоне ООС: 7 обстрелов со стороны оккупантов, в частности из запрещенных минометов

18 июня, 2020, 17:53

18 июня российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Они получили адекватный ответ от украинских воинов.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Крымского противник выпустил 7 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Рядом с населенным пунктом Орехово, российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.