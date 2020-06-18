Дело Гандзюк: суд вновь отклонил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи

18 июня, 2020, 13:56

Суд во второй раз отклонил ходатайство адвокатов председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Соответствующее решение 18 июня принял Печерский районный суд Киева, сообщает Радио Свобода.

Второе ходатайство защитников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера об отводе судьи отклонили.

По словам адвоката Владислава Мангера Александра Щадрина, заседание по изменению меры пресечения суд возобновит в 12:30.

Изменении меры пресечения Мангер рассматривают уже третий день.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил , что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем.

Печерский районный суд Киева принял решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.

16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.

17 июня адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера объявили отвод судьи по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb