Дело Гандзюк: суд начал рассматривать избрание меры пресечения Мангеру по сути, - активисты

18 июня, 2020, 18:23

Суд начал рассмотрение дела об изменении меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру по сути

Об этом сообщили активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.

Там отметили свое мнение относительно рассмотрения.

"Дело в том, что завтра (в 7 утра) истекает срок возможного задержания Мангера", - написали активисты.