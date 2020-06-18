Дело Гандзюк: суд начал рассматривать избрание меры пресечения Мангеру по сути, - активисты
18 июня, 2020, 18:23
Суд начал рассмотрение дела об изменении меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру по сути
Об этом сообщили активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"
"После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.
Там отметили свое мнение относительно рассмотрения.
"Дело в том, что завтра (в 7 утра) истекает срок возможного задержания Мангера", - написали активисты.
- Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
- 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня по суду из-за проблем с сердцем.
- Печерский районный суд Киева принял решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.
- 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.
- 17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил об отводе судьи и покинул зал заседаний. Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.
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