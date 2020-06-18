Буковина стала первым регионом, где загруженность коек в больницах превысила 50%, - МЗ

18 июня, 2020, 15:43

По состоянию на 18 июня Киев и десять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

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Черновицкая область превышает показатели сразу двух требований - в области показатель инцидентности (37,95), а загруженность опорных по COVID-19 больниц составляет 52,37% при 50% разрешенных Источник: https://censor.net.ua/ua/n3202846

В министерстве отметили, что все области отвечают критерию количества тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3202846

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