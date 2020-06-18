Болтон: Трамп ворчал из-за санкций против России и не хотел быть жестким к Путину
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
По словам Болтона, Трамп постоянно "ворчал и жаловался" на санкции, хотя на публике их пропагандировал.
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После того, как США объявили о первом раунде санкций по России за отравление бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп хотел отменить наказание, так как считал, что оно слишком жесткое в отношении президента России Владимира Путина, утверждает Болтон в книге.
"Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции - звонок мог состояться или нет", - пишет Болтон.
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Болтон также заявил, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России в связи с десятой годовщиной вторжения РФ в Грузию.
Бывший советник по национальной безопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личное отношение от официальных отношений.
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