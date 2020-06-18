Болтон: Трамп ворчал из-за санкций против России и не хотел быть жестким к Путину

18 июня, 2020, 12:11

Президент США Дональд Трамп в частном порядке жаловался на санкции и другие карательные меры против России, хотя публично их поддерживал

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

По словам Болтона, Трамп постоянно "ворчал и жаловался" на санкции, хотя на публике их пропагандировал.

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После того, как США объявили о первом раунде санкций по России за отравление бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп хотел отменить наказание, так как считал, что оно слишком жесткое в отношении президента России Владимира Путина, утверждает Болтон в книге.

"Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции - звонок мог состояться или нет", - пишет Болтон.

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Болтон также заявил, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России в связи с десятой годовщиной вторжения РФ в Грузию.

Бывший советник по национальной безопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личное отношение от официальных отношений.